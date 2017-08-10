«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Герасимцом
«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Сергеем Герасимцом.
Исполняющим обязанности главного тренера махачкалинской команды, выступающей в ПФЛ, назначен Юрий Свирков.
«Сергей Григорьевич — высококлассный тренер с большими амбициями. Имея за плечами колоссальный опыт игры в профессиональном футболе, Герасимец не может представить другого результата, кроме как победа. Его уровень —
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