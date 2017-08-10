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10 августа 2017, 11:25 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Герасимцом

«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Сергеем Герасимцом.

Исполняющим обязанности главного тренера махачкалинской команды, выступающей в ПФЛ, назначен Юрий Свирков.

«Сергей Григорьевич — высококлассный тренер с большими амбициями. Имея за плечами колоссальный опыт игры в профессиональном футболе, Герасимец не может представить другого результата, кроме как победа. Его уровень — Премьер-Лига, он буквально “заточен” на результат и может выжимать максимум из тех футболистов, которые у него имеются. К сожалению, игра на результат вынуждает Сергея Григорьевича уделять больше внимания подготовке к матчу более возрастных и опытных футболистов, делая ставку на выполнение локальных задач, что идёт вразрез со стратегией развития нашего клуба и политикой воспитания юных дарований. Мы благодарим Сергея Герасимца за его вклад в создание и развитие футбольного клуба “Анжи-Юниор” и желаем успехов в карьере», — цитирует пресс-служба «Анжи» президента «Анжи-Юниор» Константина Тарасова.
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