Тукманов: Финансовое состояние «Торпедо» позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ

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«Торпедо» в сезоне-2017/18 выступает в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В турнирной таблице после трех туров команда занимает восьмое место с пятью очками. В ФНЛ выйдет команда, занявшая первое место.

«Задача перед командой — выход в ФНЛ по итогам текущего сезона. Осуществление задачи будет зависеть от футболистов и тренерского штаба команды, и я считаю, что им это по плечу. По финансовой составляющей никакого беспокойства нет, оно стабильное и позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ», — сообщил президент «Торпедо».

Тукманов отметил, что приглашение на пост главного тренера команды Игоря Колыванова перед стартом сезона стало возможно благодаря их давнему знакомству. «Я знал его еще тогда, когда он был игроком, пересекались во время работы в РФС (Колыванов тренировал юношескую сборную России, в то время как Тукманов занимал должность гендиректора РФС — прим. ТАСС), у него были хорошие результаты в юношеской команде России и в «Уфе», — добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что подписать Андрея Иванова, выступавшего в чемпионате России за «Спартак» (2006−2010) и «Локомотив» (2011−2013), а также Андрея Вясановича, игравшего в чемпионате страны за «Москву» (2008−2009) и «Спартак-Нальчик» (2010), удалось благодаря Колыванову. «Приглашение Андрея Иванова и Андрея Вясяновича стало состоялось благодаря новому главному тренеру. Он знает их, готов им доверять. Команда “Торпедо” — авторитетный клуб, в котором многие футболисты хотели бы поиграть. Все соперники в нашей зоне “Центр” настраиваются на нас по-особому», — рассказал Тукманов.