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8 августа 2017, 9:44 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Тукманов: Финансовое состояние «Торпедо» позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Московское «Торпедо» имеет стабильное финансирование, которое позволяет клубу решать задачу по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) уже в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент черно-белых Александр Тукманов.

Президент столичного клуба считает что футболистам и тренерскому штабу по силам выполнить поставленную задачу. Увеличить
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«Торпедо» в сезоне-2017/18 выступает в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В турнирной таблице после трех туров команда занимает восьмое место с пятью очками. В ФНЛ выйдет команда, занявшая первое место.

«Задача перед командой — выход в ФНЛ по итогам текущего сезона. Осуществление задачи будет зависеть от футболистов и тренерского штаба команды, и я считаю, что им это по плечу. По финансовой составляющей никакого беспокойства нет, оно стабильное и позволяет решать задачу по выходу в ФНЛ», — сообщил президент «Торпедо».

Тукманов отметил, что приглашение на пост главного тренера команды Игоря Колыванова перед стартом сезона стало возможно благодаря их давнему знакомству. «Я знал его еще тогда, когда он был игроком, пересекались во время работы в РФС (Колыванов тренировал юношескую сборную России, в то время как Тукманов занимал должность гендиректора РФС — прим. ТАСС), у него были хорошие результаты в юношеской команде России и в «Уфе», — добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что подписать Андрея Иванова, выступавшего в чемпионате России за «Спартак» (2006−2010) и «Локомотив» (2011−2013), а также Андрея Вясановича, игравшего в чемпионате страны за «Москву» (2008−2009) и «Спартак-Нальчик» (2010), удалось благодаря Колыванову. «Приглашение Андрея Иванова и Андрея Вясяновича стало состоялось благодаря новому главному тренеру. Он знает их, готов им доверять. Команда “Торпедо” — авторитетный клуб, в котором многие футболисты хотели бы поиграть. Все соперники в нашей зоне “Центр” настраиваются на нас по-особому», — рассказал Тукманов.

Колыванов с 2002 по 2008 год возглавлял юношеские сборные России (до 17 и 19 лет). Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2006 года среди игроков не старше 17 лет. С 2012 по 2015 год Колыванов являлся главным тренером «Уфы», в 2013 году вывел команду в Российскую футбольную премьер-лигу.

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