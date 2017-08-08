Вопрос с возвращением ФК «Торпедо» на стадион им. Стрельцова решится в ближайшие дни
МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Вопрос с возвращением московского футбольного клуба «Торпедо» на стадион имени Эдуарда Стрельцова должен быть решен в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.
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«Торпедо» в сезоне-2017/18 выступает в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
«Мы находимся в диалоге с руководством стадиона имени Эдуарда Стрельцова, есть взаимное понимание. В ближайшие дни объявим о результатах. Положительная динамика есть, осталось утрясти определенные нюансы. Надеюсь, вопрос решится удачно», — сообщил Тукманов.
После трех туров ПФЛ «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице с пятью очками. Клуб дошел до 1/64 финала Кубка России, где уступил московскому «Чертаново» (1:2).
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