Футболисты «Зенита» из Иркутска обыграли «Смену» в стартовом матче первенства России

Футболисты ФК «Зенит» из Иркутска одержали уверенную победу над «Сменой» в стартовом матче ФОНБЕТ-Первенства России накануне, 6 августа. Встреча в Комсомольске-на-Амуре завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу команды.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте, когда защита хозяев смогла остановить Аркадия Бондаренко только с нарушением правил, и арбитр назначил пенальти. Несмотря на то что удар Алексея Ющука с «точки» отразил голкипер комсомольчан, мяч оказался в сетке ворот «Смены»: на добивании первым оказался Сергей Михайлов, отправивший мяч в сетку.

«Комсомольчане попытались исправить ход неудачно складывавшегося для них матча, и самый реальный момент для этого у них был на 82-й минуте, когда уже “Смена” получила право на 11-метровый. Но блестяще сыграл вратарь “Зенита” Илья Кунгуров, в отличном стиле отразивший удар Ибрагима Базаева», — рассказали в пресс-службе.

Победную точку «Зенит» поставил уже в компенсированное время. Быструю атаку иркутской команды левым флангом точным ударом завершил Иван Яковлев. «Зенит» выигрывает (2:0), и вместе с «Сахалином», который с таким же счетом обыграл «Читу», возглавил турнирную таблицу «Востока».

Очередной матч первенства «Зенит» также проведет на выезде. 9 августа иркутяне сыграют в «Сахалином».