Марат Измайлов: Я был одной ногой в чемпионате Казахстана
Один из самых ярких российских игроков ХХI века
по-прежнему не против сыграть в КПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Бывший полузащитник сборной России и португальских клубов «Спортинг» и «Порту» в интервью Prosports.kz рассказал о своем участии в Кубке Легенд проходящим в Астане, а также ответил на другие актуальные вопросы.
— Я впервые нахожусь в Казахстане, и честно говоря приятно удивлен. Здесь все современно отстроено, город и турнир оставили только приятные впечатления.
— Вы наверняка были рады увидеть еще и бывших партнеров?
— Конечно, давно никого не видел, с Карпиным мы еще в сборной России играли, с Широковым в «Краснодаре» вместе выступали. Обычно времени нет встречаться, а на таких мероприятиях это происходит. Даже с португальцами увиделся с которыми я вместе играл, некоторые были еще и моими тренерами. Очень теплая атмосфера и положительные эмоции.
— Правда ли, что из Казахстана к вам обращались с несколькими предложениями?
Не хочу называть конкретный клуб, поскольку трансфер не состоялся по тем или иным причинам, но факт, в том, что я действительно был очень близок к переезду в Казахстан.
— Какие у вас дальнейшие планы по карьере?
— У меня год контракта с «Араратом», надо хорошо поработать, выйти в ФНЛ, дальше видно будет.
— Если к вам еще раз обратятся из Казахстана, согласитесь?
— Точно буду рассматривать такое предложение, мне понравились люди, и в целом подход к футболу.
— Следите ли вы за карьерой Аршавина и Бородюка в Казахстане?
— Не очень пристально, знаю их, как больших мастеров своего дела. Думаю, что они привнесли много полезного для казахстанского футбола.
— Насколько было бы правильно возвращение Андрея Аршавина в стан «Зенита»?
— Это правильно, потому что он креативный футболист, умеющий создать момент из ничего, и я думаю он бы пригодился очень многим командам в России.
Отметим, что сборная России на Кубке Легенд в Астане сыграла сегодня два матча, одержав победы над Италией (9:3) и Португалией (6:5).
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