Сычёв получил травму задней поверхности бедра в матче ПФЛ

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«Я рад, что у нас в команде появляются такие футболисты. Дима поиграл на очень серьёзном уровне, он может передать многое ребятам. Замена? У Сычёва травма задней поверхности бедра», — приводит слова Клюева официальный сайт «Локомотив-Казанки».