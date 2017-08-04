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4 августа 2017, 9:14 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Сычёв получил травму задней поверхности бедра в матче ПФЛ

Главный тренер ФК «Локомотив-Казанка» Денис Клюев, подводя итоги матча с «Торпедо-Владимир» (2:3) в рамках третьего тура ПФЛ, сообщил, что нападающий команды Дмитрий Сычёв получил травму.

Главный тренер ФК Локомотив-Казанка Денис <span class=error>Клюев</span> подводя итоги матча с <span class=error>Торпедо</span>-Владимир (2:3) в рамках третьего тура <span class=error>ПФЛ</span> сообщил что нападающий команды Дмитрий <span class=error>Сычёв</span> получил травму. Увеличить
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«Я рад, что у нас в команде появляются такие футболисты. Дима поиграл на очень серьёзном уровне, он может передать многое ребятам. Замена? У Сычёва травма задней поверхности бедра», — приводит слова Клюева официальный сайт «Локомотив-Казанки».

Сычёв стал футболистом «Локомотив-Казанки», который является фарм-клубом московского «Локомотива», в начале июля.
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