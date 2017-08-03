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3 августа 2017, 22:42 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»

В матче третьего тура ПФЛ зоны «Центр» «Сатурн» принимал на своём поле «Арарат». Встреча проходила на стадионе «Сатурн» в Раменском и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В матче третьего тура <span class=error>ПФЛ</span> зоны Центр Сатурн принимал на своём поле Арарат. Увеличить
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На 23-й минуте матча хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара Яна Шанина, однако во второй половине встречи московской команде удалось переломить ход игры. Голы Романа Павлюченко и Марата Измайлова на 59-й и 62-й минутах принесли победу «Арарату».

«Сатурн» после двух побед подряд потерпел первое поражение в сезоне, а «Арарат» после ничьей и победы в предыдущих встречах продолжил свою серию без поражений.

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