Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 23-й минуте матча хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара Яна Шанина, однако во второй половине встречи московской команде удалось переломить ход игры. Голы Романа Павлюченко и Марата Измайлова на 59-й и 62-й минутах принесли победу «Арарату».

«Сатурн» после двух побед подряд потерпел первое поражение в сезоне, а «Арарат» после ничьей и победы в предыдущих встречах продолжил свою серию без поражений.