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2 августа 2017, 16:24 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Юран дисквалифицирован на 4 матча ПФЛ за агрессивное отношение к арбитру

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам встречи второго российского дивизиона «Зоркий» — «Сатурн».

«По матчу ПФЛ «Зоркий» — «Сатурн», мы рассмотрели действия главного тренера «Зоркого» Сергея Юрана.

Мы пригласили на заседание главного арбитра матча и самого Сергея Юрана. Специалист не смог приехать, однако прислал объяснительную, где сказал, что к судьям относится с уважением и не хотел им мешать. Комитет выяснил, что в перерыве матча Юран ходил в судейскую. Это просчёт службы безопасности, но в судейской он не оскорблял арбитров, лишь высказал свое мнение.

За необеспечение безопасности на стадионе «Зоркий» оштрафован на 25 тыс. рублей. За необеспечение условий проведения матча и за его задержку «Зоркий» оштрафован на 10 тыс. рублей. Сергей Юран оштрафован на одну тысячу рублей за выход за пределы технической зоны. За агрессивное поведение в отношение официального лица матча, мы приняли решение дисквалифицировать Юрана на четыре матча ПФЛ, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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