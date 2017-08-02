«Арарат» объявил о назначении Галстяна на пост старшего тренера
«Арарат» объявил о назначении нового старшего тренера.
Им стал Погос Галстян, о чём говорится на официальной странице московского клуба в «Твиттере». Армянский специалист с 2014 года входил в тренерский штаб «Урала», а теперь продолжит работу в ПФЛ.
На тренерском мостике Галстян сменил Сергея Булатова, который принял решение подать в отставку. Причиной стали семейные обстоятельства. Булатов возглавил московский клуб в начале июня этого года. В первых двух турах ПФЛ «Арарат», за который выступают Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов, набрал четыре очка.
В качестве тренера Погос Галстян также работал с «Лучом-Энергией», «Кубанью», московской «Никой», «Химками» и казахстанским «Акжайыком».
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