«Арарат» объявил о назначении Галстяна на пост старшего тренера

Им стал Погос Галстян, о чём говорится на официальной странице московского клуба в «Твиттере». Армянский специалист с 2014 года входил в тренерский штаб «Урала», а теперь продолжит работу в ПФЛ.

На тренерском мостике Галстян сменил Сергея Булатова, который принял решение подать в отставку. Причиной стали семейные обстоятельства. Булатов возглавил московский клуб в начале июня этого года. В первых двух турах ПФЛ «Арарат», за который выступают Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов, набрал четыре очка.

В качестве тренера Погос Галстян также работал с «Лучом-Энергией», «Кубанью», московской «Никой», «Химками» и казахстанским «Акжайыком».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Погос Галстян - старший тренер ФК "Арарат". <br><br>Добро пожаловать! <a href="https://t.co/NuZHNYFMIn">pic.twitter.com/NuZHNYFMIn</a></p>— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) <a href="https://twitter.com/FC_AraratMoscow/status/892704244452741122">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>