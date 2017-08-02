Первый домашний матч московского «Арарата». по левому флангу бегает невысокий парень, периодически разрывающий оборону гостей из «Калуги». Он же — штатный исполнитель стандартных положений — и это при Марате Измайлове в стартовом составе.

— Артак Алексанян — уже стал любимчиком болельщиков. Мы за него больше, чем за Рому с Маратом переживаем, — говорит кто-то на трибунах.

Во втором тайме его меняют, и мы понимаем, почему фанаты московско-армянского клуба души не чают в этом 26-летнем полузащитнике. За весь остаток второго тайма Артак практически не сидел на скамейке. Он был весь в игре — метался по технической зоне за спиной у тренера, подсказывал партнерам, кричал… Помните Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы против Франции, когда он из-за травмы был вынужден покинуть поле? Артак на стадионе имени Эдуарда Стрельцова устроил шоу едва ли не похлеще.

Он — воспитанник московского «Спартака». В молодежке под присмотром Гунько играл бок о бок с Джано Ананидзе, пересекался с тем же Романом Павлюченко, когда того отправляли в дубль, с Артемом Дзюбой, со многими другими. Но потом судьба сложилась так, что Артак вынужден был покинуть «Спартак». Дальше были «Пюник», «Урал», «Химки», «Балтика», «Улисс», армавирское «Торпедо» и, наконец, «Арарат», за который Артак переживает по-особенному.

«В “Арарате” нет звезд»

— Есть дополнительная мотивация и ответственность, когда играешь за команду национальной общины?

— Конечно. Я ответственно играю во всех командах, но здесь — что-то особенное — бьёшься за свою нацию.

— Долго думали над предложением «Арарата»?

— Вообще не думал — сразу согласился. Я с президентом клуба Валерием Оганесяном давно знаком, можно сказать, что я вырос на его глазах. Много задается вопросов: надолго ли этот проект? Сколько просуществует? Я доверяю президенту и думаю, что все у нас получится.

— Артак, в пятницу, когда вас заменили в матче с «Калугой», вы не смогли усидеть на месте и управляли игрой команды, как Роналду в финале чемпионата Европы, всегда ведете себя так эмоционально ?

— Да. Не смотря на то, что меня меняют, мысленно я все равно остаюсь в игре. Эмоции перехлестывают, стараюсь что-то подсказать.

— Команда только была создана, но уже ребята сплотились?

— У нас очень хороший коллектив, мы очень быстро сплотились. Это как-то получилось само-собой. Плюс многих ребят я давно знаю и мы с ними поиграли в разных командах.

— После матча с «Калугой» экс-главный тренер команды Булатов сказал: «У нас нет «звезд», у нас есть «команда», но со стороны все равно делят команду на звезд — Павлюченко, Измайлова, Лебеденко, Ребко и тех, кто подносит им снаряды и таскает рояль. Внутри команды, как держат себя «звезды» по отношению к коллективу?

— Я могу сказать, что нет никакого диссонанса. Простые ребята, адекватные, такие же как и все. Со стороны никто не поверит, пока сам с парнями близко не столкнется. Мы вместе тренируемся, шутим. Нет такого, что «Я — звезда», а вы мне ядра подносите.

Новых мхитарянов в Армении нет

— Почему не смогли выиграть первый домашний матч?

— Мое мнение — мы в первом тайме немного уступили в борьбе. Гости почувствовали, что с нами можно играть и прихватили нас. Плюс из-за травмы Леша Ребко выбыл, а он у нас определяющий игрок центра поля, ну и удаление Кости Морозова.

— Высказали претензии Морозову по поводу удаления?

— Нет, конечно. У каждого своя голова на плечах. Мы его наоборот поддерживать должны, каждый может ошибиться. Ну перекипел -бывает. Мы должны быть командой, тогда много достигнем.

— В Армении не было негатива из-за того, что московская команда взяла легендарное название «Арарат»?

— Может где-то и было. Но, сколько я не общался со знакомыми, читал соцсети — негатива не встречал. Наоборот только позитив и радость.

— Давайте поговорим про сборную Армении. В прошлом отборочном цикле были шансы пробиться в отбор, но не срослось. Чего не хватает команде?

— Уверенности и опыта. Но сейчас много ребят уехало играть в зарубежные чемпионаты и тот опыт, что они получают, даст им возможность для новых высот. Мне со стороны кажется, что парням не хватает уверенности в своих силах.

— Например, того эмоционального запала, что был у вас на бровке, в матче с «Калугой»?

— Может быть (смеется).

— Если посмотреть на весь армянский футбол, на чемпионат, в котором вам удалось поиграть: что происходит? Почему в премьер лиге всего шесть клубов? Что нужно изменить?

— Вот это и нужно изменить! Больше команд создать. Привлечь болельщиков на трибуны. Там вроде любят футбол, но как-то не ходят на стадионы, а смотреть предпочитают зарубежные чемпионаты. Поговоришь с болельщиками, а они лучше знают, что происходит за рубежом, а не в своем родном чемпионате. Надо хотя бы увеличить количество команд и сделать чемпионат Армении более зрелищным.

— Когда вы играли на родине, наверняка видели молодых игроков. Подрастают будущие мхитаряны?

— Ну, на Генриха, я так и думал — понятно было, что он станет звездой. Сейчас, когда играл — нет, не видел.

— С Генхиром общаетесь?

— Конечно. Очень простой и умный парень. Мы общались, когда нам было по 16−17, и в период, когда сборная до 21 года. Сейчас пересекаемся — общаемся. Самое главное, что он никак не изменился, все такой же отличный парень без звездной болезни.

«Буду симпатизировать красно-белым всегда»

— Артак, предлагаем вернуться немного в прошлое. Вы же «спартаковский» воспитанник. Болели за команду в прошлом сезоне?

— Ну, не точно болел, но симпатизировал. И буду симпатизировать красно-белым всегда в чемпионате России.

— Вы же выпускались с Ананидзе?

— Да. Мы играли с Жано, когда он приехал в «Спартак». Сразу было видно, что это очень хороший игрок и серьезный футболист.

— Сейчас с кем-нибудь из того «Спартака» общаетесь?

— Ну, так. Раз в год — к’привет, как дела? Сейчас достаточно выйти в соцсети и все будешь знать о своих бывших партнёрах. Но с моим выпуском «Спартака» 1991 года рождения — раз в год обязательно собираемся.

— Много ребят еще играет?

— Рябокобыленко в «Тюмени», Малеев в «Балтике», Диего Маланья в «Химках, Садиков…

«Про Карпина даже не спрашивайте»

— Тренером у вас был Гунько?

— Он у меня еще по школе был вторым тренером, помощником Королева. Потом он стал главным в дубле и тут у нас с ним отношения не сложились.

— Какой тренер вам больше всего запомнился ?

— Все что-то дают. Кто-то больше, кто-то — меньше. А вот Анатолия Федосеевича Королева я выделю. Он — мой тренер в «спартаковской» школе, который в свое время воспитал и выпустил Егора Титова. Он мне очень много дал. Спасибо ему.

— В «Химках» вы играли при Тарханове, Долматове, Тетрадзе и Петракове. Можете охарактеризовать каждого из них?

— Тарханов — психолог. Он не любит кричать, что-то эмоционально рассказывать. Тихо, спокойно, но доходчиво все объясняет. Петраков, наоборот, любит покричать. Иногда такое тебе крикнет, когда ты на поле, что в ступор вводит. Долматов — человек, старой закалки. Если правильно воспринимать его советы и наставления, то на поле все будет хорошо. Омари Михайлович мне был ближе всего. Он всегда старается сплотить коллектив, везде вместе с ребятами. Старается создать семью.

— Тетрадзе можно сравнить с Карпиным? Вы же играли у него в Армавире.

— Нет, даже близко. Но обсуждать Валерия Георгиевича я не буду — не спрашивайте про него.

Мы с Артаком общались после тренировки «Арарата» на стадионе «Крылья Советов в Москве. К автомобилю футболист шел довольный — узнал, что попал в заявку на следующий матч клуба, который «Арарат» проведет на выезде — в Рамеском — против местного «Сатурна».