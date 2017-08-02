Тренировать Павлюченко и Измайлова будет Галстян

На днях он покинул «Урал», где помогал Александру Тарханову, сказав, что у него появился конкретный вариант в другом клубе.

Отметим, что в бытность игроком Галстян 7 лет отыграл в ереванском «Арарате». Как тренер он известен по работе в «Химках», «Кубани» и «Урале».

Напомним, что выступающий во втором дивизионе клуб, цвета которого защищают Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Марат Измайлов, 30 июля расстался с Сергеем Булатовым.