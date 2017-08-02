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2 августа 2017, 11:19 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Тренировать Павлюченко и Измайлова будет Галстян

По информации «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера московского «Арарата» в ближайшие дни с высокой долей вероятности будет назначен Погос Галстян.

На днях он покинул «Урал», где помогал Александру Тарханову, сказав, что у него появился конкретный вариант в другом клубе.

Отметим, что в бытность игроком Галстян 7 лет отыграл в ереванском «Арарате». Как тренер он известен по работе в «Химках», «Кубани» и «Урале».

Напомним, что выступающий во втором дивизионе клуб, цвета которого защищают Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Марат Измайлов, 30 июля расстался с Сергеем Булатовым.

Арарат М
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