Карпин не возглавит московский «Арарат»

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Руководство клуба ПФЛ рассматривает трех кандидатов на должность, но ни Карпина, ни Билялетдинова среди них нет, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник свой пост покинул главный тренер «Арарата» Сергей Булатов. После двух туров в зоне «Центр» ПФЛ «Арарат» набрал четыре очка.