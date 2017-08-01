Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30555169/
1 августа 2017, 18:02 | Футбол: Второй дивизион | Советский спорт

Карпин не возглавит московский «Арарат»

Российские тренеры Валерий Карпин и Ринат Билялетдинов не входят в список кандидатов на пост наставника московского «Арарата», сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Российские тренеры Валерий <span class=error>Карпин</span> и <span class=error>Ринат</span> Билялетдинов не входят в список кандидатов на пост наставника московского Арарата сообщает Евро-Футбол. Ру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководство клуба ПФЛ рассматривает трех кандидатов на должность, но ни Карпина, ни Билялетдинова среди них нет, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник свой пост покинул главный тренер «Арарата» Сергей Булатов. После двух туров в зоне «Центр» ПФЛ «Арарат» набрал четыре очка.

Арарат М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
31 июля

«Ужас! Девочку нужно спасать!» Что происходит с дочерью Евгения Кафельникова

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)