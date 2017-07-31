КДК рассмотри поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера ФК «Зоркий» Сергея Юрана в матче 2-го тура ПФЛ с «Сатурном» (0:1).
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Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«По матчу ПФЛ “Зоркий” — “Сатурн”, мы рассмотрим поведение главного тренера “Зоркого” Сергея Юрана на матче. Мы пригласили на заседание главного арбитрам матча и инспектора», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Никитой Кузиным.
В двух матчах «Зоркий» потерпел два поражения, пропустил четыре гола и не забил ни разу.
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