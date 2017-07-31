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31 июля 2017, 11:48 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

КДК рассмотри поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера ФК «Зоркий» Сергея Юрана в матче 2-го тура ПФЛ с «Сатурном» (0:1).

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера ФК Зоркий Сергея <span class=error>Юрана</span> в матче 2-го тура <span class=error>ПФЛ</span> с Сатурном (0:1). Увеличить
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Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу ПФЛ “Зоркий” — “Сатурн”, мы рассмотрим поведение главного тренера “Зоркого” Сергея Юрана на матче. Мы пригласили на заседание главного арбитрам матча и инспектора», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Никитой Кузиным.

В двух матчах «Зоркий» потерпел два поражения, пропустил четыре гола и не забил ни разу.

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