КДК рассмотри поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ

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Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«По матчу ПФЛ “Зоркий” — “Сатурн”, мы рассмотрим поведение главного тренера “Зоркого” Сергея Юрана на матче. Мы пригласили на заседание главного арбитрам матча и инспектора», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Никитой Кузиным.

В двух матчах «Зоркий» потерпел два поражения, пропустил четыре гола и не забил ни разу.