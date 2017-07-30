Главный тренер ФК «Арарат» (Москва) Сергей Булатов покинул свой пост
Главный тренер футбольного клуба «Арарат», выступающего во втором дивизионе чемпионата России, Сергей Булатов принял решение подать в отставку, сообщается в официальной группе московской команды в социальной сети «Вконтакте».
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Видимо, что-то случилось...
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В заявлении клуба отмечается, что «причиной стали семейные обстоятельства,
«Очень сожалею, что приходится завершить работу в таком амбициозном клубе, как “Арарат”. Возникли непреодолимые обстоятельства,
«Желаю “Арарату” решения всех спортивных задач. С таким составом команда способна добиться успехов. Мне было очень приятно стать частью этой футбольной семьи», — добавил он.
Московский «Арарат» был образован весной 2017 года и заявился в первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) на сезон-2017/18, где выступает в зоне «Центр». Цвета команды защищают известные футболисты — Марат Измайлов, Алексей Ребко, Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко. В двух стартовых турах ПФЛ, которая является третьим по силе дивизионом чемпионата России, «Арарат» одержал победу и сыграл вничью.
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