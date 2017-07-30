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30 июля 2017, 18:36 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Главный тренер ФК «Арарат» (Москва) Сергей Булатов покинул свой пост

Главный тренер футбольного клуба «Арарат», выступающего во втором дивизионе чемпионата России, Сергей Булатов принял решение подать в отставку, сообщается в официальной группе московской команды в социальной сети «Вконтакте».

Главный тренер футбольного клуба Арарат выступающего во втором дивизионе чемпионата России Сергей <span class=error>Булатов</span> принял решение подать в отставку сообщается в официальной группе московской команды в социальной сети <span class=error>Вконтакте</span>. Увеличить
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В заявлении клуба отмечается, что «причиной стали семейные обстоятельства, из-за которых специалист не мог продолжить работу». Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Аркадий Имреков.

«Очень сожалею, что приходится завершить работу в таком амбициозном клубе, как “Арарат”. Возникли непреодолимые обстоятельства, из-за которых я не смогу с 1 августа полностью отдавать все силы работе, поэтому попросил руководство клуба отпустить меня. Хочу поблагодарить руководителей за понимание, и за то, что они пошли мне навстречу», — сказал Булатов.

«Желаю “Арарату” решения всех спортивных задач. С таким составом команда способна добиться успехов. Мне было очень приятно стать частью этой футбольной семьи», — добавил он.

Московский «Арарат» был образован весной 2017 года и заявился в первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) на сезон-2017/18, где выступает в зоне «Центр». Цвета команды защищают известные футболисты — Марат Измайлов, Алексей Ребко, Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко. В двух стартовых турах ПФЛ, которая является третьим по силе дивизионом чемпионата России, «Арарат» одержал победу и сыграл вничью.

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