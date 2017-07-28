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В протоколе матча было указано, что кроме выхода за пределы технической зоны, Юран «в перерыве зашел в судейскую и в грубой форме выразил недовольство качеством судейства». После матча специалист также пообщался с арбитрами на поле, ударил по мячу и попал в помощника судьи. Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Дмитрием Веселовым.

— Да, я действительно заходил в перерыве в судейскую, — сказал Юран. — Высказал мнение по поводу одного эпизода. Но я представитель команды, который в том числе расписывается в протоколе, так что имею право это делать. Дело в том, что нашего игрока могли увезти в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии. — Прим. «СЭ»), а судья не отреагировал.

Мы все представим на КДК. Футболист мог получить серьезную травму и закончить с футболом, а судьи не реагируют. Не прощу этого, ведь я понимаю, каково это с точки зрения игрока. Как еще я должен отреагировать? Сказать: «Все хорошо, увезли человека»? Человек в футбол не играл, и не знает, что такое перелом или завершение карьеры. Никто же не написал, что было рукоприкладство или что-то другое. Просто высказал свое мнение. Футболисты — тоже люди, и я, как тренер, должен реагировать, если этого не делает судья. Не знаю, почему этого произошло, но допускаю, что у судьи была какая-то причина не реагировать. Потому что это могло перерасти из футбола в бойню.

— Какой цели собираетесь добиться на КДК?

— Подадим рапорт, приложением будет видеозапись. Хочу понять, как там отреагируют. Буду стараться отстранить судью матча от работы. Если человек не реагирует в таких моментах, то ему нужно учиться.

— Сделаете все возможное, чтобы эти арбитры больше не работали?

— Да. Постараюсь максимально.

— Также вы «ударили по мячу и попали в помощника судьи».

— Когда подаешь мяч, можешь попасть в любого игрока. (Ярослав СУСОВ).