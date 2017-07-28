Сергей Юран: Сделаю максимум, чтобы отстранить арбитров матча «Зоркий» — «Сатурн»
Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран прокомментировал инциденты матча с «Сатурном» (0:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В протоколе матча было указано, что кроме выхода за пределы технической зоны, Юран «в перерыве зашел в судейскую и в грубой форме выразил недовольство качеством судейства». После матча специалист также пообщался с арбитрами на поле, ударил по мячу и попал в помощника судьи. Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Дмитрием Веселовым.
— Да, я действительно заходил в перерыве в судейскую, — сказал Юран. — Высказал мнение по поводу одного эпизода. Но я представитель команды, который в том числе расписывается в протоколе, так что имею право это делать. Дело в том, что нашего игрока могли увезти в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии. — Прим. «СЭ»), а судья не отреагировал.
Мы все представим на КДК. Футболист мог получить серьезную травму и закончить с футболом, а судьи не реагируют. Не прощу этого, ведь я понимаю, каково это с точки зрения игрока. Как еще я должен отреагировать? Сказать: «Все хорошо, увезли человека»? Человек в футбол не играл, и не знает, что такое перелом или завершение карьеры. Никто же не написал, что было рукоприкладство или
— Какой цели собираетесь добиться на КДК?
— Подадим рапорт, приложением будет видеозапись. Хочу понять, как там отреагируют. Буду стараться отстранить судью матча от работы. Если человек не реагирует в таких моментах, то ему нужно учиться.
— Сделаете все возможное, чтобы эти арбитры больше не работали?
— Да. Постараюсь максимально.
— Также вы «ударили по мячу и попали в помощника судьи».
— Когда подаешь мяч, можешь попасть в любого игрока. (Ярослав СУСОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter