Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ
Футболисты «Арарата», включая бывших игроков сборной России нападающего Романа Павлюченко и полузащитника Марата Измайлова, приняли участие в съёмках видеоролика, с помощью которого пригласили желающих посетить свой первый домашний матч 2-го тура ПФЛ.
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В этой встрече «Арарат» примет на своём поле клуб «Калуга», который одержал победу в первом туре над «Ротор-Волгоград-2» (1:0). Игра запланирована на 28 июля. В матче 1-го тура «Арарат» на выезде разгромил «Зоркий» со счётом 3:0.
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