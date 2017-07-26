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26 июля 2017, 21:31 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ

Футболисты «Арарата», включая бывших игроков сборной России нападающего Романа Павлюченко и полузащитника Марата Измайлова, приняли участие в съёмках видеоролика, с помощью которого пригласили желающих посетить свой первый домашний матч 2-го тура ПФЛ.

Футболисты Арарата включая бывших игроков сборной России нападающего Романа Павлюченко и полузащитника Марата Измайлова приняли участие в съёмках видеоролика с помощью которого пригласили желающих посетить свой первый домашний матч 2-го тура <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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В этой встрече «Арарат» примет на своём поле клуб «Калуга», который одержал победу в первом туре над «Ротор-Волгоград-2» (1:0). Игра запланирована на 28 июля. В матче 1-го тура «Арарат» на выезде разгромил «Зоркий» со счётом 3:0.

Арарат М
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