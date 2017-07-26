Игра на стадионе им. Эдуарда Стрельцова обойдётся «Арарату» в 600 тыс. рублей

«Наша домашняя игра с «Калугой» действительно пройдёт на стадионе им. Стрельцова. Игра, включая предыгровую тренировку, обойдётся нам в 600 тыс. рублей.

Во время переговоров с руководством стадиона нам сказали, что есть вероятность, что домашнюю игру 27 июля будет на этом стадионе проводить также и «Торпедо». Мы в знак уважения к этому прославленному клубу и его преданным болельщикам решили перенести нашу игру на 28-е число. В итоге оказалось, что по решению руководства клуба «Торпедо» будет выступать на другом поле. Более того, они уже год, как выступают на другом поле, — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.