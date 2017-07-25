«Крылья Советов-2» подали заявку на сезон

Вторая команда «Крыльев Советов» под руководством тренерского штаба Владимира Казакова продолжает подготовку к сезону в лиге ПФЛ зона «Урал-Приволжье». Первый матч «КС-2» проведут в ближайший четверг, 27 июля, в Ульяновске с местной «Волгой». Начало матча в 18:00.

В заявку вошли 22 футболиста. Вратари: Егор Любаков и Богдан Овсянников. Защитники: Илья Ермолаев, Иван Столяров, Владислав Масальский, Денис Лозовик. Полузащитники Артем Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев, Антон Бобер, Александр Дмитрюк, Илья Вольнов. Нападающие: Егор Рыжов, Илья Бурюкин, Кирилл Косарев, Бахадур Соколов, Эмрах Набатов.

Также за «КС-2» могут быть заиграны 5 игроков, заявленных за основной состав: голкипер Виталий Шильников, защитник Михаил Тихонов, полузащитники Никита Киреев и Геннадий Киселев и форвард Илья Визнович.