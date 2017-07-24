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24 июля 2017, 10:54 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Лучший голкипер зоны «Восток» перешел в «Сахалин»

«Сахалин» достиг соглашения о переходе с голкипером футбольного клуба «Чита» Максимом Счастливцевым.

В предстоящем сезоне в ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд ПФЛ Максим займет место в воротах островного коллектива. Выступать за островной клуб он будет под номером 1.

Предыдущей командой Максима была «Чита», с которой он завоевал этим летом «золотые» медали в зоне «Восток» второго дивизиона. Всего же голкипер провел в составе забайкальцев шесть сезонов. За это время он провел 95 матчей и пропускал в среднем всего лишь 0,87 мяча за игру. При этом стоит отметить, что в прошлом сезоне показатель стража ворот составил еще меньшие 0,65 гола за матч.

Помимо «Сахалина» и «Читы» Максим Счастливцев поиграл в барнаульском «Динамо», находкинском «Океане» и хабаровском «СКА-Энергии». В составе последнего он шесть раз выходил на поле в матчах ФНЛ.

Сахалин Ю-С
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