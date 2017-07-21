Павлюченко: Уровень ПФЛ неплохой, а атмосфера не уступает Премьер-Лиге

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Бывший форвард сборной России отметился дублем.

«Чувствовал ответственность, новая команда, капитан. По настрою, по отношению к игре, как готовились, чувствовал, что будет победа. Что касается уровня ПФЛ, если честно, ожидал худшего. Поле было плохое, а атмосфера не уступает Премьер-Лиге. Болельщики пришли, уровень, в принципе, хороший. Думал, команда соперника будет играть в «бей-беги», а они играют в пас, были видны комбинации. Не все, но половина команд будут играть в комбинационный футбол.

Кто первым поздравил? Первой поздравила дочка, она была на трибуне. Семья, футболисты, даже с Петербурга ребята звонили, писали.

Скандирование болельщиками «Наш Роман лучший из армян»? Слышал, приятно, конечно. Спасибо им большое. Вчера их достаточно много приехало.