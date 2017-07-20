Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30442760/
20 июля 2017, 12:58 | Футбол: Второй дивизион | Volga News

Антон Бобер возвращается в «Крылья Советов»

Рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России полузащитник Антон Бобер вернется в самарский клуб в качестве футболиста.

Бобер будет заявлен в команду ПФЛ «Крылья Советов"-2, которая 27 июля начнет свое участие в первенстве России по футболу во втором дивизионе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури.

«Антон 12 лет играл за “Крылья Советов”. Сейчас его большая карьера, к сожалению, подошла к концу. Но он согласился помочь нашей молодежной команде, которая дебютирует во второй лиге. Мы хотим его привлечь, чтобы он передавал свой опыт молодым игрокам. Подписание контракта планируется на сегодня», — сказал Зураб Циклаури.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 июля

На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открывают движение по тоннелю

Водителя, избившего прохожего за замечание о парковке, ждет колония

Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. у VIP-клиентов