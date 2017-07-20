Антон Бобер возвращается в «Крылья Советов»

Бобер будет заявлен в команду ПФЛ «Крылья Советов"-2, которая 27 июля начнет свое участие в первенстве России по футболу во втором дивизионе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури.

«Антон 12 лет играл за “Крылья Советов”. Сейчас его большая карьера, к сожалению, подошла к концу. Но он согласился помочь нашей молодежной команде, которая дебютирует во второй лиге. Мы хотим его привлечь, чтобы он передавал свой опыт молодым игрокам. Подписание контракта планируется на сегодня», — сказал Зураб Циклаури.