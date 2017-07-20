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20 июля 2017, 0:27 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Юран уверен, что Алдонин станет настоящим лидером ФК «Зоркий»

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 июля /ТАСС/. Полузащитник клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Зоркий» Евгений Алдонин станет настоящим лидером команды. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер красногорского клуба Сергей Юран.

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В матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ против московского «Арарата» 37-летний Алдонин вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

«У Евгения была микротравма, и мы с ним приняли решение, что будем постепенно вводить его в игровой процесс. Он настоящий профессионал и в ближайшее время станет лидером нашей команды. Алдонин, может быть, и ушел из большого футбола, но карьеру он еще точно не завершал», — сказал Юран.

Встреча, прошедшая в Красногорске в среду, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арарата». В составе победителей голами отметились Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко, сделавший дубль.

«Очень сложно играть, когда на подготовку команды отводится месяц. Многие игроки нашей команды прибыли за десять дней, некоторые — за неделю. Несмотря на это, как минимум во втором тайме мы не уступали соперникам. Хотелось бы поблагодарить за поддержку болельщиков, я могу с уверенностью сказать, что в следующем матче они уйдут довольными со стадиона», — сказал Юран.

Перед «Араратом» стояла задача не пропустить гол

Игру прокомментировал и главный тренер «Арарата» Сергей Булатов.

«В первую очередь, хочу поздравить город Красногорск с новой командой, это действительно здорово. Хотел бы пожелать, чтобы клуб решил проблему с полем на стадионе, оно не соответствует никаким требованием и никуда не годится», — сказал тренер.

«Зоркий» оказал нам достойное сопротивление, рад, что моим подопечным за счет исполнительского мастерства удалось забить быстрые голы. Перед матчем и во втором тайме основная задача игры была такой: не пропустить и начать сезон, оставив ворота в неприкосновенности, — отметил Булатов.

Следующие матчи команды проведут в рамках 1/128 финала Кубка России. «Зоркий» дома сыграет с «Рязанью», а «Арарат» на выезде встретится с «Долгопрудным». Оба матча состоятся 23 июля.

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