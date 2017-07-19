Дубль Павлюченко помог «Арарату» стартовать в ПФЛ с победы над «Зорким»

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На 11-й минуте Игорь Лебеденко вывел «Арарат» вперёд. В середине первого тайма отличился Роман Павлюченко, а на 41-й минуте Павлюченко оформил дубль, реализовав пенальти.

Во втором туре зоны «Центр» ПФЛ «Арарат» на своём поле сыграет с «Калугой» (27 июля), а «Зоркий» в тот же день в родных стенах сыграет с «Сатурном».