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19 июля 2017, 21:05 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Дубль Павлюченко помог «Арарату» стартовать в ПФЛ с победы над «Зорким»

Московский «Арарат» разгромил «Зоркий» из Красногорска в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ. Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Московский Арарат разгромил Зоркий из Красногорска в матче первого тура зоны Центр <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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На 11-й минуте Игорь Лебеденко вывел «Арарат» вперёд. В середине первого тайма отличился Роман Павлюченко, а на 41-й минуте Павлюченко оформил дубль, реализовав пенальти.

Во втором туре зоны «Центр» ПФЛ «Арарат» на своём поле сыграет с «Калугой» (27 июля), а «Зоркий» в тот же день в родных стенах сыграет с «Сатурном».
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