Экс-форвард «Тараза» вернулся в «Мордовию»
Бывший игрок «Тараз» Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в футбольном клубе «Мордовия», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Mngz.ru.
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Обладатель множества индивидуальных достижений в истории флагмана мордовского футбола вернулся в команду, в которой играл с августа 2009-го по август 2013-го и в сезоне-2014/2015.
Состав «Тараза» Мухаметшин пополнил в начале этого сезона, за это время провел 11 матчей и забил 3 гола.
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