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19 июля 2017, 17:24 | Футбол: Второй дивизион | Sports.kz

Экс-форвард «Тараза» вернулся в «Мордовию»

Бывший игрок «Тараз» Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в футбольном клубе «Мордовия», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Mngz.ru.

Бывший игрок <span class=error>Тараз</span> Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в футбольном клубе Мордовия сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на <span class=error>Mngz</span>.ru. Увеличить
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Обладатель множества индивидуальных достижений в истории флагмана мордовского футбола вернулся в команду, в которой играл с августа 2009-го по август 2013-го и в сезоне-2014/2015.

Состав «Тараза» Мухаметшин пополнил в начале этого сезона, за это время провел 11 матчей и забил 3 гола.

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