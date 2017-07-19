Экс-форвард «Тараза» вернулся в «Мордовию»

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Обладатель множества индивидуальных достижений в истории флагмана мордовского футбола вернулся в команду, в которой играл с августа 2009-го по август 2013-го и в сезоне-2014/2015.



Состав «Тараза» Мухаметшин пополнил в начале этого сезона, за это время провел 11 матчей и забил 3 гола.