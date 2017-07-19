Первый матч за «Локомотив-Казанка» Сычёв начнёт в запасе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв не выйдет с первых минут в матче со «Знаменем Труда».
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Футболист, который 5 июля стал игроком ФК «Локомотив-Казанка», остался в запасе, — сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Богатырёв.
Напомним, что «Локомотив-Казанка» является
Матч 1-го тура ПФЛ «Знамя Труда» — «Локомотив-Казанка» состоится 19 июля в
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