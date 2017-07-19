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19 июля 2017, 16:08 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Первый матч за «Локомотив-Казанка» Сычёв начнёт в запасе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв не выйдет с первых минут в матче со «Знаменем Труда».

Бывший нападающий сборной России Дмитрий <span class=error>Сычёв</span> не выйдет с первых минут в матче со Знаменем Труда. Увеличить
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Футболист, который 5 июля стал игроком ФК «Локомотив-Казанка», остался в запасе, — сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Богатырёв.

Напомним, что «Локомотив-Казанка» является фарм-клубом московского «Локомотива». 33-летний Сычёв будет играть в столичном клубе под 11-м номером.

Матч 1-го тура ПФЛ «Знамя Труда» — «Локомотив-Казанка» состоится 19 июля в Орехово-Зуево. Начало — в 16:00 мск.
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