Московское «Торпедо» подписало воронежского футболиста

Воронежский футболист Даниил Гриднев стал игроком «Торпедо», сообщил официальный сайт московского клуба в понедельник, 17 июля. Полузащитник подписал двухлетний контракт.

Даниил Гриднев — воспитанник воронежского футбола, начинавший заниматься спортом в ДЮСШ «Энергия». В 18 лет переехал в Германию, где выступал за юношескую команду «Штутгарта». Спустя полтора года вернулся в Воронеж и провел сезон в первом дивизионе в составе «Факела». После этого играл за «Анжи», «Крылья Советов», «Нефтехимик», «Шинник», «Спартак-Нальчик» и астраханский «Волгарь». В 2015 году вернулся в «Факел», а сезон-16/17 провел в составе «Луча-Энергии».