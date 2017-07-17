Московский «Арарат» подписал контракт с воспитанником ЦСКА
Московский «Арарат» объявил о переходе сразу двух новых футболистов.
Ряды столичной команды пополнили воспитанник ЦСКА Давид Хурцидзе и
24-летний Давид Хурцидзе играет на позиции полузащитника. Ранее новичок «Арарата» выступал за молодёжную команду ЦСКА, пензенский «Зенит», ереванский «Улисс», армавирское «Торпедо», «Амкар» и кутаисское «Торпедо».
Последним клубом 20-летнего Сугробова был саратовский «Сокол».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter