Широков опроверг слухи о переговорах о возобновлении карьеры в «Зорком»
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что не обсуждал с руководством Красногорского района возможность возобновления карьеры в клубе «Зоркий». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Широков близок к возобновлению карьеры в клубе ПФЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я действительно встречался с руководством Красногорского района, и обсуждали, не поверите, футбол. Но в контексте создаваемой на территории Московской области футбольной лиги любителей. Сошлись на том, что будем помогать друг другу!» — заявил 36-летний Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России завершил карьеру летом прошлого года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter