Широков опроверг слухи о переговорах о возобновлении карьеры в «Зорком»

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«Я действительно встречался с руководством Красногорского района, и обсуждали, не поверите, футбол. Но в контексте создаваемой на территории Московской области футбольной лиги любителей. Сошлись на том, что будем помогать друг другу!» — заявил 36-летний Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России завершил карьеру летом прошлого года.