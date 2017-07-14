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14 июля 2017, 21:22 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Широков опроверг слухи о переговорах о возобновлении карьеры в «Зорком»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что не обсуждал с руководством Красногорского района возможность возобновления карьеры в клубе «Зоркий». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Широков близок к возобновлению карьеры в клубе ПФЛ.

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман <span class=error>Широков</span> заявил что не обсуждал с руководством Красногорского района возможность возобновления карьеры в клубе Зоркий. Увеличить
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«Я действительно встречался с руководством Красногорского района, и обсуждали, не поверите, футбол. Но в контексте создаваемой на территории Московской области футбольной лиги любителей. Сошлись на том, что будем помогать друг другу!» — заявил 36-летний Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России завершил карьеру летом прошлого года.
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