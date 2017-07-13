«А с Сычёвым в кино или театре можем встретиться». Измайлов возвращается

«А ведь я здесь мальчишкой ещё играл, — задумчиво глядя на площадку за забором, произносит Марат. — Даже покрытие, кажется, прежнее — видно, давнишняя синтетика». Теперь Измайлов тренируется на основном поле уютного стадиона имени Николая Старостина, готовясь к новому перезапуску карьеры и знакомству со второй национальной лигой.



На разговор под запись дукратный чемпион России и кавалер всех возможных наград португальского футбола соглашается при одном условии: ни слова о прошлом — только настоящее. О’кей, новый поворот в карьере талантливого полузащитника тоже заслуживает отдельного разговора — ввиду своей необычности. Марат умеет удивить, и ему это снова удалось.

— Неожиданно вас видеть в «Арарате». Как он возник в вашей жизни?

— Довольно просто. Я и раньше хорошо знал Валерия Оганесяна, президента клуба. Он мне позвонил, поговорили. Быстро нашли общий язык, и я согласился помочь молодой команде в решении её задач. Они у «Арарата» достаточно высокие.



— Сразу сообразили, что речь идёт о московском «Арарате», а не ереванском тёзке?

— Я уже слышал об этой команде — по новостям о переходе Ромы Павлюченко.

— Со слов Оганесяна, вопрос вашего перехода решился в течение трёх дней.

— С моей стороны сомнений практически не было. Три дня, наверное, ушли на формальности бытового, организационного свойства. А поняли друг друга мы с первой беседы.



— Какие вопросы требовали прояснения?

— Прежде всего футбольные. Я раньше плохо себе представлял, что такое вторая лига: где играют, как. Естественно, интересовался, что за команда собирается, под какие задачи. Сугубо профессиональные моменты.

— После «Краснодара» не возникало мыслей закончить карьеру?

— Вопрос касается глубоко уважаемых и любимых мною людей — имею в виду руководство «Краснодара». Это отдельная история, о которой нужно говорить подробно, чтобы не быть неправильно понятым, а я сейчас вдаваться в детали не хочу.



— Я спросил в большей степени в контексте самочувствия.

— У меня была большая пауза без футбола, практически без тренировок. Конечно, мне ещё требуется немножко времени, чтобы прийти в нужные кондиции, прежде всего физические. Тренировочный процесс в «Арарате» интересный, ребята помогают, так что думаю, скоро войду в тонус. Я всегда быстрее набирал форму через матчи. Надеюсь, и тут будет так же.

— Самостоятельно поддерживали форму?

— Скажу честно: до разговора с Валерием Оганесяном мало поддерживал. После его звонка понял, что нужно начинать готовиться, приводить мышцы в порядок.

— По его словам, вы приятно удивили своей готовностью докторов на медосмотре.

— Может, и так, но на поле пока чувствую себя не идеально. Тяжеловато даются нагрузки, надо набирать.



— Покрытие поля для вас важно?

— Важно… Любому футболисту приятнее играть на натуральном газоне. Интереснее. Футбол на живой траве быстрее — это главное отличие. Но выбирать не приходится: я подписал контракт и должен на 100 процентов выполнять его условия. В конце концов, к синтетике тоже можно приспособиться, привыкнуть.



— Слышал, что «Арарат» проходил медосмотр в одной клинике с «Локомотивом».

— Ни одного человека из «Локомотива» не встречал. Видимо, разминулись.



— Кого из игроков «Арарата», кроме, разумеется, Павлюченко, знали раньше?

— Лебеденко был в «Локомотиве» со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде всё. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, весёлые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится!



— У Павлюченко справок о клубе не наводили?

— А чего наводить? Все вопросы, касающиеся футбола, я задал руководству клуба — и получил на них исчерпывающие ответы. Я этим людям полностью доверяю — мне нечего было больше уточнять. Оставалось только готовиться, что и продолжаю делать.



— Как воспринимаете новый этап карьеры — как любопытное приключение или возможность продлить футбольную жизнь, заодно подзаработав?

— Прежде всего рассматриваю его в контексте целей и задач, которые ставит перед собой молодая команда. Хочу добиться с ней максимальных результатов. Остальное второстепенно. Просто хочется показывать качественный, красивый футбол — как личный, так и командный. И добиваться результата, идти дальше — в более высокую лигу.



— Географический фактор тоже имел значение?

— Это не приоритет, но подобные мелочи, конечно, играют роль. Всё-таки я вырос в этом районе, рядом родители живут. Приятно вернуться в родной город после 10 лет отсутствия. Это ещё один плюс ко всему вышесказанному.

— Когда ознакомились с составом команды, не возникло ощущения нереальности происходящего?

— А в чём нереальность? Мы видели, как более сумасшедшие команды быстро создавались. «Анжи», например. У меня вообще очень спокойно на душе. Нравится то, что здесь происходит. Я вижу, что команда создаётся не просто для того, чтобы произвести шум на публику, в прессе. Коллектив подбирается по игровым и человеческим качествам, чтобы достигать результата.



— Молодёжь на ветеранов почтительно глядит?

— Да нет. Поверьте, мы со всеми общаемся как старые друзья. На равных. Не важно, молодой ты или опытный. Никто свысока или снизу друг на друга не смотрит. Я в этом плане простой, непринуждённый человек. Тем более делаем одно дело.



— Хотя бы приблизительное представление о ПФЛ имеете?

— Потихонечку составляю — в основном по общению с ребятами. Уровень футбола во второй лиге для меня загадка. Ни разу матчей ПФЛ не видел.