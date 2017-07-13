Измайлов: Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

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«Вариант с «Араратом» возник довольно просто. Я и раньше хорошо знал Валерия Оганесяна, президента клуба. Он мне позвонил, поговорили. Быстро нашли общий язык, и я согласился помочь молодой команде в решении её задач. Они у «Арарата» достаточно высокие.

С моей стороны сомнений практически не было. Три дня, наверное, ушли на формальности бытового, организационного свойства. А поняли друг друга мы с первой беседы. Какие вопросы требовали прояснения? Прежде всего футбольные. Я раньше плохо себе представлял, что такое вторая лига: где играют, как. Естественно, интересовался, что за команда собирается, под какие задачи. Сугубо профессиональные моменты.