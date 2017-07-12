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12 июля 2017, 12:38 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Бывший полузащитник ЦСКА Алдонин возобновит карьеру в ФК «Зоркий»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин решил возобновить карьеру.

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений <span class=error>Алдонин</span> решил возобновить карьеру. Увеличить
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37-летний футболист будет защищать цвета ФК «Зоркий» в ПФЛ. Об этом на своей странице в «Инстаграме» написал заместитель главы городского округа Красногорска Ростислав Мурзагулов.

«Евгений Алдонин, один из самых авторитетных и титулованных игроков российского футбола согласился играть в “Зорком”. Ему всего 37 лет, он в отличной форме медосмотр это подтвердил. Об этом только что сказал Юран», — говорится в сообщении.

Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру.
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