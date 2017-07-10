«Арарат» усилился вратарём юношеской сборной России Шитовым
«Арарат» официально объявил о переходе вратаря юношеской сборной России Антона Шитова.
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«Московский “Арарат” заключил контракт с молодым голкипером Антоном Шитовым. Соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на два года. Шитов является воспитанником московского “Локомотива” и вызывается в сборную России U17. Стоить отметить, что Антон Шитов в составе юношеской сборной России стал обладателем Кубка развития — 2017, который проходил в Минске, и был признан лучшим вратарём турнира», — говорится в сообщении
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