Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30344167/
10 июля 2017, 23:29 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Арарат» усилился вратарём юношеской сборной России Шитовым

«Арарат» официально объявил о переходе вратаря юношеской сборной России Антона Шитова.

Арарат официально объявил о переходе вратаря юношеской сборной России Антона <span class=error>Шитова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Московский “Арарат” заключил контракт с молодым голкипером Антоном Шитовым. Соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на два года. Шитов является воспитанником московского “Локомотива” и вызывается в сборную России U17. Стоить отметить, что Антон Шитов в составе юношеской сборной России стал обладателем Кубка развития — 2017, который проходил в Минске, и был признан лучшим вратарём турнира», — говорится в сообщении пресс-службы «Арарата».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО