«Ротор-2» заменит «Юность Москвы» в группе «Центр» ПФЛ
Сегодня готовившийся к дебюту в первенстве ПФЛ клуб «Юность Москвы» известил лигу о том, что не примет участия в сезоне-2017/18.
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Чтобы сохранить структуру турнира на 14 команд, клубам группы «Центр» предложено рассмотреть вопрос о переводе с «Юга» «Ротора-2». Такой вариант для волгоградцев рассматривался еще на стадии формирований групп. Если это произойдет, в календаре первенства «Ротор-2» просто заменит москвичей.
В стартовом туре, игры которого пройдут 19 июля, «Юность Москвы» должна была сыграть на своем поле с «Калугой». (Андрей КУЗИЧЕВ).
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