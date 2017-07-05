Геркус: Контракт Сычева с «Локомотивом-Казанкой» рассчитан на год

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В среду было объявлено о том, что 33-летний форвард стал капитаном команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка», входящей в структуру ФК «Локомотив».

«Мне кажется, что это хорошая идея — Дмитрий хочет играть, мы рады его видеть. Это полезное, взаимовыгодное сотрудничество. Всем от этого будет хорошо — и ему, и болельщикам, и игрокам ["Локомотива-Казанки"]. Пока контракт заключен на один год, а там посмотрим», — сказал Геркус.

На презентации команды ПФЛ главный тренер «Локомотива» Юрия Семин сказал, что ждет Сычева в основном составе железнодорожников. На вопрос, возможно ли это, Геркус ответил: «Все бывает, все в руках Дмитрия».

Президент «Локомотива» отметил, что о новичках команды пока говорить рано. «Как только будет что-то приближаться, мы будем об этом говорить, а пока рано», — сказал он, воздержавшись от комментариев по поводу информации СМИ о том, что «Локомотив» интересуется нигерийским нападающим австрийской «Аустрии» Оларенважу Кайоде и польским полузащитником французского «Лицона» Мацеем Рыбусом.

Ранее Сычев играл за «Спартак» (2002), французский «Марсель» (2003 — 2004), «Локомотив» (2004 — 2015), белорусское «Динамо» (2013), «Волгу» из Нижнего Новгорода (2013 — 2014), казахстанский «Окжетпес» (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб «Локомотив». Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

«Локомотив-Казанка» — вторая команда в структуре московского футбольного клуба «Локомотив». Команда комплектуется, в основном, за счет выпускников академии «Локомотива» и игроков молодежного состава клуба.