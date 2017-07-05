Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30285601/
5 июля 2017, 8:17 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Зенит» в контрольном матче обыграл «Сокол»

Поездка в Саратов стала очередной пробой сил для Артема Куликова, который теперь уже официально является главным тренером пензенского «Зенита». Предыдущий выезд завершился поражением c минимальным счетом от «Сызрани-2003».

«Сокол» поначалу владел инициативой, опасно атаковал и на 31-й минуте открыл счет Алексей Курзенев. Однако в начале второго тайма пензенская команда смогла восстановить равновесие, а спустя примерно пятнадцать минут удалось выйти вперед. Оба мяча забили игроки на просмотре.

Победный счет 2:1 «Зенит» сумел сохранить до финального свистка. 14 июля подопечные Артема Куликова встретится с «Мордовией» уже в официальном матче — на стадии 1/256 Кубка России.

Зенит Пн
Новости Матчи Состав Статистика
Сокол
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
05 Июля

Таблица трансферов ФНЛ на 5 июля

Что происходит с футболом в Твери?

Кирилл Панченко – лучший футболист прошедшего сезона в ФНЛ