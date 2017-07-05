«Зенит» в контрольном матче обыграл «Сокол»
Поездка в Саратов стала очередной пробой сил для Артема Куликова, который теперь уже официально является главным тренером пензенского «Зенита». Предыдущий выезд завершился поражением c минимальным счетом от «Сызрани-2003».
«Сокол» поначалу владел инициативой, опасно атаковал и на 31-й минуте открыл счет Алексей Курзенев. Однако в начале второго тайма пензенская команда смогла восстановить равновесие, а спустя примерно пятнадцать минут удалось выйти вперед. Оба мяча забили игроки на просмотре.
Победный счет 2:1 «Зенит» сумел сохранить до финального свистка. 14 июля подопечные Артема Куликова встретится с «Мордовией» уже в официальном матче — на стадии 1/256 Кубка России.
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