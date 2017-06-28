Сергей Давыдов: Когда грустно, вспоминаю гол пяткой Акинфееву

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЗАТКНУ РОТ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ПРО МОИ ПРОБЛЕМЫ С РЕЖИМОМ

— Как вы оказались в «Арарате»?

— Связался с Валерой Оганесяном (одним из руководителей клуба — прим. В. А.), поговорили, встретились, договорились. Все так удачно сложилось. Я довольно много пропустил, он мне помог. В итоге заключил контракт на один год.

— Уже придумали, как будете праздновать голы во втором дивизионе?

— Ничего нового. Все так же. Из «арбалета» (Когда Давыдов выступал в премьер-лиге после забитого гола делал кульбит, а потом делал вид, что стреляет из арбалета — Прим. «СЭ»). Пусть меня вспоминают (улыбается).

— А как, кстати, восприняли жесты Кокорина и Дзюбы в Инстаграме после поражения нашей сборной от Мексики?

— Да никак. Это их личное дело. Я как-то не сужу, не оцениваю других людей. Не знаю, может быть, у них какие-то свои шутки. Так что не могу ничего по этому поводу сказать.

— Кто забивает больше на тренировках «Арарата» — вы или Павлюченко?

— Дело в том, что Роман пока еще залечивает травму. Я тренируюсь в общей группе.

— Уже привыкли к тонким передачам Измайлова?

— Нет. Марат пока с нами не тренируется. Подъедет попозже.

— Когда вы были в аренде в «КАМАЗе», то из-за долгов по зарплате игрокам приходилось есть доширак… Есть уверенность, что в «Арарате» с финансами все будет нормально?

— Да. Условия хорошие, вот поехали на сбор в Австрию. Думаю, не каждый клуб ПФЛ может себе такое позволить. Да и в Москве мы тренировались неделю, жили в нормальной гостинице. Меня все устраивает.

— На что может хватить зарплаты в «Арарате»?

— Меня все условия устраивают. Ничего обидного, плохого тут нет. Да, жалко, что потерял год. Но я наверстаю упущенное. Победа будет за мной.

— Может быть, премиальные вам будут платить не деньгами, а пятизвездочным коньяком?

— Нет, вроде разговоров таких пока не было (улыбается). Говорили только о финансовом вознаграждении.

— После «КАМАЗа» вы сказали, что не хотите больше играть в ФНЛ. А здесь-то даже похлеще все будет…

— Ну что ж. Это жизнь. В этом нет ничего страшного. Здесь нормальная команда, нормальный коллектив. Как-то так.

— Последний раз вы выходили на поле в апреле 2016 года. Что делали все это время?

— Ждал вариантов, но конкретных предложений не было. Занимался с тренером, по индивидуальной программе. Бегал. Но с командой — то, конечно, полегче. Первый сбор прошел в Москве, сейчас работаю в Австрии. Набираю форму. Двигаемся вперед!

МНОЙ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО «ЗЕНИТ»

— За этот год не думали завершить карьеру?

— Да нет, зачем вешать бутсы на гвоздь? Мне в июле исполнится только 32, а я чувствую себя на 22. Еще «постреляю» из арбалета несколько лет.

— Было обидно, что никто особо не зовет?

— Не скрою — обидно. За мной тянется какой-то нехороший шлейф, который вредит карьере. Но в этом году, думаю, заткну рот тем, кто думал про меня плохое и распространял всякие слухи.

— Слухи о нарушении режима?

— Да. Про режим и все такое… Кто-то распространяет. Недоброжелателей, короче, хватает. Их много.

— Видел у вас в Инстаграме фото с головой волка. Охотитесь на досуге?

— Да, охота, рыбалка — мое хобби. Удачное фото, вот и выложил.

— Вам скоро исполнится 32. О чем жалеете в своей карьере?

— Да особо ни о чем. Жалею, что только год пропустил. Но все будет хорошо.

— У многих вы ассоциируетесь не только со стрельбой из арбалета, но и с красивым голом в ворота Акинфеева.

— Да, когда играл в «Кубани», забил ему пяткой. Можно сказать, что это моя визитная карточка. Джокер, что ли. Тоже выложил этот гол в Инстаграм. Вспоминаю игру с ЦСКА исключительно с положительными эмоциями. Когда становится грустно, бывает, просматриваю тот гол.

— Схватились за голову, когда увидели, как Акинфеев пропустил второй мяч от мексиканцев на Кубке конфедераций?

— Это же футбол. В нем все бывает. Сложно сказать, почему он так сыграл.

— Акинфеев по-прежнему лучший вратарь страны?

— А почему нет? Он же уже долгое время стоит и в ЦСКА, и в сборной. А критикуют его те, кто завидуют.

— А с кем-то поддерживаете отношения из игроков сборной России?

— Общаюсь с Комбариками, с Глушаковым. Олег Иванов живет в одном доме со мной.

— А вы могли попасть в первую сборную?

— Находился в расширенном списке у Адвоката, но в итоге не попал. Наверное, не разглядел меня (улыбается). Ничего страшного. Надо терпеть, это жизнь.

— Правда, что вами когда-то интересовался «Зенит»?

— Да. Когда проводил удачный сезон в «Кубань», мной многие интересовались, в том числе и «Зенит». Но потом пошли все эти непонятные разговоры обо мне….

ОДИН РАЗ СТАНЦЕВАЛ В ФУРАЖКЕ, А ВОН КАК ВСЕ РАЗДУЛИ…

— А с чего они начались? Может быть, вы дали повод?

— Да кто-то выложил в интернет ролик, где я хожу в милицейской фуражке, пританцовываю. Это было еще в 2005 году в Брянске, на свадьбе. Просто один раз пошутил, сыграл регулировщика. А видите, все как восприняли….

— После аренды в «Актобе» вы назвали чемпионат Казахстана гадким, потому что вас там постоянно обманывали. Однако та сторона говорила, что футболист Давыдов нарушил режим и не явился на сбор…

— Это все настолько раздуто. И даже не хочу разговаривать про чемпионат Казахстана, не интересен он мне. Темное пятно какое-то.

— То есть не гордитесь тем, что стали чемпионом Казахстана?

— Трофей есть трофей. Просто неприятно, что про меня такие вещи говорили. Так что пусть все это останется в прошлом.

— В «Рубине» вы поиграли у Бердыева. Что вам дало это сотрудничество?

— Сильный тренер, дисциплина на первом месте. С ним непросто найти общий язык. Своеобразный специалист и человек. В любом случае, ничего плохого сказать про него не могу.

— Вы сами по себе очень веселый человек. Как Бердыев воспринимал ваши шутки? Или вы особо не рисковали?

— Ну как … Не то чтобы боялся шутить при нем. Где можно пошутить — шутил, а где нельзя — терпел (смеется).

— У Бердыева тонкий юмор?

— Ну да, бывало, проскакивало у него (улыбается).

— После ухода из «Торпедо» вы сказали, что не понимаете, как Валерий Петраков может тренировать. Что же он с вами делал?

— Между нами возникло серьезное недопонимание. Я вообще не представляю, как он может работать тренером.

— Но почему?

— Надо объяснять, а не орать! Когда тренер только кричит, ничего хорошего не выйдет. Не знаю такого тренера Петракова и даже не хочу о нем говорить.

— А с Черчесовым вы сработались бы?

— А почему бы и нет? Когда я играл в «Кубани», встречал его на сборах. Здоровались, общались. Считаю, со всеми нужно пытаться найти общий язык. Я то вроде общительный человек, веселый.