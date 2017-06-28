Сергей Давыдов: Когда грустно, вспоминаю гол пяткой Акинфееву
Нападающий, запомнившийся своеобразным празднованием голов в
премьер-лиге, этим летом перешел в московский «Арарат» и дал интервью «СЭ».
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ЗАТКНУ РОТ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ПРО МОИ ПРОБЛЕМЫ С РЕЖИМОМ
— Как вы оказались в «Арарате»?
— Связался с Валерой Оганесяном (одним из руководителей клуба — прим. В. А.), поговорили, встретились, договорились. Все так удачно сложилось. Я довольно много пропустил, он мне помог. В итоге заключил контракт на один год.
— Уже придумали, как будете праздновать голы во втором дивизионе?
— Ничего нового. Все так же. Из «арбалета» (Когда Давыдов выступал в
— А как, кстати, восприняли жесты Кокорина и Дзюбы в Инстаграме после поражения нашей сборной от Мексики?
— Да никак. Это их личное дело. Я
— Кто забивает больше на тренировках «Арарата» — вы или Павлюченко?
— Дело в том, что Роман пока еще залечивает травму. Я тренируюсь в общей группе.
— Уже привыкли к тонким передачам Измайлова?
— Нет. Марат пока с нами не тренируется. Подъедет попозже.
— Когда вы были в аренде в «КАМАЗе», то
— Да. Условия хорошие, вот поехали на сбор в Австрию. Думаю, не каждый клуб ПФЛ может себе такое позволить. Да и в Москве мы тренировались неделю, жили в нормальной гостинице. Меня все устраивает.
— На что может хватить зарплаты в «Арарате»?
— Меня все условия устраивают. Ничего обидного, плохого тут нет. Да, жалко, что потерял год. Но я наверстаю упущенное. Победа будет за мной.
— Может быть, премиальные вам будут платить не деньгами, а пятизвездочным коньяком?
— Нет, вроде разговоров таких пока не было (улыбается). Говорили только о финансовом вознаграждении.
— После «КАМАЗа» вы сказали, что не хотите больше играть в ФНЛ. А
— Ну что ж. Это жизнь. В этом нет ничего страшного. Здесь нормальная команда, нормальный коллектив.
— Последний раз вы выходили на поле в апреле 2016 года. Что делали все это время?
— Ждал вариантов, но конкретных предложений не было. Занимался с тренером, по индивидуальной программе. Бегал. Но с командой — то, конечно, полегче. Первый сбор прошел в Москве, сейчас работаю в Австрии. Набираю форму. Двигаемся вперед!
МНОЙ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО «ЗЕНИТ»
— За этот год не думали завершить карьеру?
— Да нет, зачем вешать бутсы на гвоздь? Мне в июле исполнится только 32, а я чувствую себя на 22. Еще «постреляю» из арбалета несколько лет.
— Было обидно, что никто особо не зовет?
— Не скрою — обидно. За мной тянется
— Слухи о нарушении режима?
— Да. Про режим и все такое…
— Видел у вас в Инстаграме фото с головой волка. Охотитесь на досуге?
— Да, охота, рыбалка — мое хобби. Удачное фото, вот и выложил.
— Вам скоро исполнится 32. О чем жалеете в своей карьере?
— Да особо ни о чем. Жалею, что только год пропустил. Но все будет хорошо.
— У многих вы ассоциируетесь не только со стрельбой из арбалета, но и с красивым голом в ворота Акинфеева.
— Да, когда играл в «Кубани», забил ему пяткой. Можно сказать, что это моя визитная карточка. Джокер, что ли. Тоже выложил этот гол в Инстаграм. Вспоминаю игру с ЦСКА исключительно с положительными эмоциями. Когда становится грустно, бывает, просматриваю тот гол.
— Схватились за голову, когда увидели, как Акинфеев пропустил второй мяч от мексиканцев на Кубке конфедераций?
— Это же футбол. В нем все бывает. Сложно сказать, почему он так сыграл.
— Акинфеев
— А почему нет? Он же уже долгое время стоит и в ЦСКА, и в сборной. А критикуют его те, кто завидуют.
— А с
— Общаюсь с Комбариками, с Глушаковым. Олег Иванов живет в одном доме со мной.
— А вы могли попасть в первую сборную?
— Находился в расширенном списке у Адвоката, но в итоге не попал. Наверное, не разглядел меня (улыбается). Ничего страшного. Надо терпеть, это жизнь.
— Правда, что вами
— Да. Когда проводил удачный сезон в «Кубань», мной многие интересовались, в том числе и «Зенит». Но потом пошли все эти непонятные разговоры обо мне….
ОДИН РАЗ СТАНЦЕВАЛ В ФУРАЖКЕ, А ВОН КАК ВСЕ РАЗДУЛИ…
— А с чего они начались? Может быть, вы дали повод?
— Да
— После аренды в «Актобе» вы назвали чемпионат Казахстана гадким, потому что вас там постоянно обманывали. Однако та сторона говорила, что футболист Давыдов нарушил режим и не явился на сбор…
— Это все настолько раздуто. И даже не хочу разговаривать про чемпионат Казахстана, не интересен он мне. Темное пятно
— То есть не гордитесь тем, что стали чемпионом Казахстана?
— Трофей есть трофей. Просто неприятно, что про меня такие вещи говорили. Так что пусть все это останется в прошлом.
— В «Рубине» вы поиграли у Бердыева. Что вам дало это сотрудничество?
— Сильный тренер, дисциплина на первом месте. С ним непросто найти общий язык. Своеобразный специалист и человек. В любом случае, ничего плохого сказать про него не могу.
— Вы сами по себе очень веселый человек. Как Бердыев воспринимал ваши шутки? Или вы особо не рисковали?
— Ну как … Не то чтобы боялся шутить при нем. Где можно пошутить — шутил, а где нельзя — терпел (смеется).
— У Бердыева тонкий юмор?
— Ну да, бывало, проскакивало у него (улыбается).
— После ухода из «Торпедо» вы сказали, что не понимаете, как Валерий Петраков может тренировать. Что же он с вами делал?
— Между нами возникло серьезное недопонимание. Я вообще не представляю, как он может работать тренером.
— Но почему?
— Надо объяснять, а не орать! Когда тренер только кричит, ничего хорошего не выйдет. Не знаю такого тренера Петракова и даже не хочу о нем говорить.
— А с Черчесовым вы сработались бы?
— А почему бы и нет? Когда я играл в «Кубани», встречал его на сборах. Здоровались, общались. Считаю, со всеми нужно пытаться найти общий язык. Я то вроде общительный человек, веселый.
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