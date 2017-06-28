У «Ротора» появится команда-дубль под названием «Зенит»

Сейчас клуб готовится к лицензированию. Его учредитель — администрация Волгограда, и финансироваться он будет из бюджета города. Бюджет гораздо скромнее, чем у «Ротора» — 21 миллион. Команда тренируется на «Тракторе». Играть они пока будут либо на «Олимпии», либо на загородной «Олимпии». Главным тренером команды будет Эвальд Фролов.

Кто будет играть в основном «Роторе» и в дубле — пока точно неизвестно. Это решение оставляют за тренерским составом. После возвращения команды со сборов Валерий Есипов сам объявит, кто попадет в команду «Ротор-Волгоград». По словам гендиректора клуба Андрея Рекечинского, уже подписано около 20 контрактов с игроками, большинство из них сроком на один год.

Как пояснил гендиректор «Ротора», сквозной заявки между клубами пока не будет. С игроками будут разрывать контракт, и заключать уже в дубле, но это чисто юридические формальности.