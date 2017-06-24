Игорь Лебеденко может перейти в московский ФК «Арарат»

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«Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии», — сказал Керопян.

Последней командой 34-летнего Лебеденко был грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), который он покинул после завершения сезона-2016/17 в статусе свободного агента.

Помимо «Терека», где он играл с 2012 года, Лебеденко выступал за московские «Торпедо» (2002−2004 гг.) и «Локомотив» (2005−2006), раменский «Сатурн» (2006−2008), «Ростов» (2009−2010), казанский «Рубин» (2011). В общей сложности Лебеденко провел за российские клубы 418 матчей и забил 68 мячей.

Клуб «Арарат» был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба «Арарат». Ранее игроками команды стали бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Алексей Ребко.