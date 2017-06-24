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24 июня 2017, 13:54 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Власти города: Клуб «Сочи» пока официально не снят с ПФЛ

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Клуб «Сочи» официально не снимался с первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), решение о прекращении выступления команды в турнире пока не принято. Об этом сообщил журналистам директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

Ранее на официальном сайте клуба появилось сообщение, что «Сочи» сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду и дождаться завершения реконструкции домашней тренировочной базы.

«Я связывался с ПФЛ. Официально клуб не снят с турнира. Знаю, что клуб хочет взять годичный перерыв, но на сегодняшний день решение пока не принято. Изначально говорили, что клуб завершает выступление, но сейчас это годичный перерыв», — объяснил Пилосян.

Он напомнил, что команда использовала для тренировок Центральный стадион имени Славы Метревели, который закрывается на реконструкцию. «В Сочи это единственный стадион, сертифицированный ПФЛ и РФС для проведения матчей внутренних всероссийских соревнований, он становится на реконструкцию. Возможно, клуб принял для себя такое решение, чтобы не брать на себя дополнительные расходы», — отметил директор департамента.

В прошедшем сезоне «Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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