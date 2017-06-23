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23 июня 2017, 15:56 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Измайлов присоединится к «Арарату» на сборе в Австрии

Футболисты московского «Арарата» в пятницу отправились в Австрию на учебно-тренировочный сбор, где они пробудут до 6 июля.

Как сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте», полузащитник Марат Измайлов присоединится к команде уже Австрии. Коллектив на сборе проведет три товарищеских матча.

На сборы «Арарата» в Австрию отправились:

Вратари: Сергей Ревякин, Роман Оганджанян;.

Защитники: Сергей Авагимян, Александр Кацалапов, Егор Тараканов, Михаил Попов, Константин Морозов, Иван Мамаханов;.

Полузащитники: Ираклий Квеквескири, Артак Алексанян, Арсен Айрапетян, Виктор Земченков, Алексей Ребко, Артем Воронкин;.

Нападающие: Роман Павлюченко, Таймураз Тобоев, Дмитрий Рыжов, Сергей Давыдов, Давид Давидян.
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