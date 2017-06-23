Измайлов присоединится к «Арарату» на сборе в Австрии
Футболисты московского «Арарата» в пятницу отправились в Австрию на
учебно-тренировочный сбор, где они пробудут до 6 июля.
Как сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте», полузащитник Марат Измайлов присоединится к команде уже Австрии. Коллектив на сборе проведет три товарищеских матча.
На сборы «Арарата» в Австрию отправились:
Вратари: Сергей Ревякин, Роман Оганджанян;.
Защитники: Сергей Авагимян, Александр Кацалапов, Егор Тараканов, Михаил Попов, Константин Морозов, Иван Мамаханов;.
Полузащитники: Ираклий Квеквескири, Артак Алексанян, Арсен Айрапетян, Виктор Земченков, Алексей Ребко, Артем Воронкин;.
Нападающие: Роман Павлюченко, Таймураз Тобоев, Дмитрий Рыжов, Сергей Давыдов, Давид Давидян.
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