Сергей Юран сообщил, что будет главным тренером ФК «Зоркий»

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» написала, что в Красногорске создается спортивный клуб «Зоркий», президентом которого станет глава городского округа Радий Хабиров, а Юран займет пост главного тренера футбольной команды.

«Я могу подтвердить это, контракт я практически подписал. По срокам мы пока еще не определились, но, думаю, он будет рассчитан минимум на два года, может быть, на три, — сказал Юран. — Для начала нужно будет собрать команду, провести с ней сезон, а потом уже будем ставить задачи, который будут не ограничиваться вторым дивизионом. Поэтому мне и стало интересно; будет поступательное движение вперед».

«Есть программа, есть интерес, это не та история, когда сегодня хочу, а завтра нет. У мэра серьезный подход, поэтому я и дал согласие. Вторая лига — не мой уровень, это понятно, но будет поступательное развитие, чтобы потом команда выступала в ФНЛ», — отметил тренер.

По словам Юрана, в Красногорске планируется создание академии его имени. «Появится академия имени Юрана, это наш совместный проект с руководством города. Предварительно она откроется 1 сентября, — рассказал собеседник ТАСС. — В Красногорске есть футбольная школа, она будет переименована в академию. Но не было профессиональной команды. Важно, чтобы у ребят, которые занимаются в академии, была цель попасть в профессиональный клуб “Зоркий”. Будет ориентир на воспитанников академии».

Последним местом работы Юрана был армянский клуб «Мика», который он покинул в 2016 года. Ранее специалист тренировал «Сибирь», азербайджанский «Симург», казахстанский «Локомотив», «Химки», «Шинник», эстонский ТФМК, латвийский «Диттон», ставропольское «Динамо», калининградскую «Балтику».