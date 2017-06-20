Футбольный клуб «Сочи» будет сохранен, но, возможно, сменит собственника

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

«Я думаю, он будет сохранен как клуб “Сочи” под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас что-то сказать», — отметил Юрченко.

По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.