Футбольный клуб «Сочи» будет сохранен, но, возможно, сменит собственника
СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб «Сочи» может сменить собственника, но продолжит выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.
Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата ПФЛ
«Я думаю, он будет сохранен как клуб “Сочи” под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас
По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.
«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.
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