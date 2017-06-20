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20 июня 2017, 17:20 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Футбольный клуб «Сочи» будет сохранен, но, возможно, сменит собственника

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб «Сочи» может сменить собственника, но продолжит выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

«Я думаю, он будет сохранен как клуб “Сочи” под другим собственником. Пока я не готов однозначно сейчас что-то сказать», — отметил Юрченко.

По его словам, администрации города заинтересована в развитии на курорте футбола, но не может финансировать клуб.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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