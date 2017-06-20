«Сочи» умирает на глазах ФИФА

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Футбол в Сочи категорически отказывается приживаться. Даже наличие шикарного 47-тысячного стадиона «Фишт» не помогает.

От «Жемчужины» давно уже не осталось следов.

В 2013-м был создан ФК «Сочи». Уверенно провел первый сезон в третьей лиге и заслужил право получить профессиональный статус.

В сезоне-2014/15 он выступал во втором дивизионе. Но занял последнее место и… в июле 2015 года был расформирован.

Летом 2016-го вновь созданный клуб успешно прошел лицензирование РФС и снова был включен в состав участников зоны «Юг» ПФЛ.

Казалось, теперь все должно получиться. Ведь город примет чемпионат мира — грех не иметь при этом серьезной команды.

Мэр города Леонид Пахомов неоднократно это повторял и заверял, что планы у клуба самые серьезные: «Перед “Сочи” стоит задача пробиться первый дивизион на следующий год и выйти в премьер-лигу после чемпионата мира».

23 апреля «Сочи» даже провел матч на «Фиште»! Встреча с «Ротором» завершилась вничью 3:3, на трибунах собралось 6 тысяч зрителей.

Но… По итогам минувшего сезона «Сочи» занял в своей зоне только седьмое место. В 30 матчах команда набрала 48 очков, ее опередили «Ротор», «Афипс», «Армавир», «Чайка», «Черноморец» и «Краснодар-2».

А теперь у клуба возникли серьезные финансовые проблемы. Настолько серьезные, что клуб решили расформировать. В который раз… Официального подтверждения пока не поступило, но, по данным «СЭ», команде уже объявили, что «Сочи» больше нет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Умирающий ФК "Сочи" зарегистрирован в этом доме. В квартире 2. Фото <a href="https://twitter.com/YaroSusov">@YaroSusov</a> <a href="https://t.co/6kqVom3A3m">pic.twitter.com/6kqVom3A3m</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/877132385476898816">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На официальном сайте информации нет. Но последние опубликованные новости косвенно подтверждают худшие прогнозы: в июне клуб сообщил о расставании с десятью игроками (ушли голкипер Петр Букиевский, защитники Виталий Запрудских и Игорь Калешин, полузащитники Алексей Аверьянов, Станислав Ваниев, Антон Киселев, Константин Морозов, Алексей Орлов, Яков Миньков, Сергей Игнатьев), а также тренер вратарей Евгений Крюков. Новичков при этом не появилось.

Согласно планам, команда должна была собраться сегодня, чтобы 20-го июня «начать подготовку в городе-курорте, набирая физическую форму и игровые кондиции в режиме двухразовых тренировок. На период с 26-го июня по 2-е июля подопечные Хазрета Дышекова переместятся в поселок Афипский, где примут участие в ежегодном турнире памяти сына президента ФК “Афипс” Андрея Андреева. Далее после короткого отдыха у ФК “Сочи” запланирован второй предсезонный сбор, детали и сроки которого станут известны позднее!».

Видимо, не станут….

Официальные лица уходят от конкретных ответов. «Неясными» назвал перспективы клуба президент ПФЛ Андрей Соколов. По словам спортивного директора Максима Деменко, ведутся переговоры со спонсорами.

Отметим, что на официальном сайте партнерами «Сочи» значатся курорт «Горки Город» (основной спонсор), а также парк развлечений «Сочи Парк» и туристический оператор WOW Sochi.

В поисках информации мы отправились по адресу, указанному в разделе «контакты» на сайте «Сочи». Выяснилось, что клуб зарегистрирован не на центральном стадионе имени Славы Метревели, где проводил домашние матчи, а на улице Воровского. В доме 5, квартире 2. Это обычный жилой дом с суши-баром в первом этаже. Следов футбольного клуба найти там не удалось….

Символично, что «похороны» клуба проходят аккурат во время Кубка конфедераций. Бедный «Фишт». Неужели до чемпионата мира ему снова предстоит скучать?

… Сегодня на арене прошла встреча журналистов с заместителем главы Сочи Сергеем Юрченко. Он приехал говорить о гостеприимстве города, о развитой инфраструктуре, но мы попросили его прокомментировать ситуацию с клубом второй лиги. И хотя «Сочи» городу не принадлежит, от позиции властей, понятное дело, многое зависит. Юрченко попытался добавить позитива, но прозвучали его слова, скажем так, витиевато:

— Команда остается в числе участников ПФЛ. Просто руководство обсуждает стратегию развития, и есть сложности. Речи о расформировании не идет. Возможно, сменится юридическое лицо. Но перспективы у клуба есть. И есть планы выйти на более высокий уровень.

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ.

из Сочи.