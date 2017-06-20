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20 июня 2017, 11:16 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Спортдиректор: Ясность с финансированием ФК «Сочи» наступит через неделю

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Будущее клуба «Сочи» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прояснится примерно через неделю. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Сочи» Максим Деменко.

В настоящее время руководство клуба ведет переговоры со спонсорами. Увеличить
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Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата ПФЛ из-за финансовых проблем.

«Пока идут разговоры со спонсорами. Пока не знаем, что будет, поверьте. Думаю, ясность наступит через неделю», — сказал Деменко по телефону.

«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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