Спортдиректор: Ясность с финансированием ФК «Сочи» наступит через неделю
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Будущее клуба «Сочи» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) прояснится примерно через неделю. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Сочи» Максим Деменко.
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Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что «Сочи» снимется с чемпионата ПФЛ
«Пока идут разговоры со спонсорами. Пока не знаем, что будет, поверьте. Думаю, ясность наступит через неделю», — сказал Деменко по телефону.
«Сочи» занял седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.
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