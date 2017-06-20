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20 июня 2017, 10:48 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Соколов: Перспективы существования футбольного клуба «Сочи» неясны

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Тема дальнейшего существования футбольного клуба «Сочи», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), остается открытой, заявил агентству «Р-Спорт» президент лиги Андрей Соколов.

«Сочи» был воссоздан в 2016 году. В феврале мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил «Р-Спорт», что футбольный клуб идет «по пути “Краснодара”, также создавшего пирамиду команд внутри клуба», а его задачей после чемпионата мира 2018 года является выход в премьер-лигу.

«Пока никаких заявлений (о снятии команды с первенства ПФЛ) не поступало, но тема дальнейшего существования футбольного клуба “Сочи” существует, — сказал Соколов по телефону. — На данный момент сложно что-то сказать, на сегодняшний день ситуация такова, что перспективы клуба неясны».

В минувшем сезоне ПФЛ «Сочи» занял седьмое место в турнирной таблице зоны «Юг».

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