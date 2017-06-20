Соколов: Перспективы существования футбольного клуба «Сочи» неясны

«Сочи» был воссоздан в 2016 году. В феврале мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил «Р-Спорт», что футбольный клуб идет «по пути “Краснодара”, также создавшего пирамиду команд внутри клуба», а его задачей после чемпионата мира 2018 года является выход в премьер-лигу.

«Пока никаких заявлений (о снятии команды с первенства ПФЛ) не поступало, но тема дальнейшего существования футбольного клуба “Сочи” существует, — сказал Соколов по телефону. — На данный момент сложно что-то сказать, на сегодняшний день ситуация такова, что перспективы клуба неясны».

В минувшем сезоне ПФЛ «Сочи» занял седьмое место в турнирной таблице зоны «Юг».