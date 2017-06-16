Мустафин назначен главным тренером «Мордовии»

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Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

«В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO», — сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист работает в системе клуба с 2000 года. За это время он был тренером главной команды, исполнял обязанности главного тренера «Мордовии», а также возглавлял молодежную команду. Напомним, что по итогам минувшего сезона команда заняла 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и выбыла в ПФЛ.