Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/30096002/
16 июня 2017, 14:32 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Мустафин назначен главным тренером «Мордовии»

«Мордовия» объявила о назначении Марата Мустафина на пост главного тренера команды.

Мордовия объявила о назначении Марата Мустафина на пост главного тренера команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

«В начале июня Марат Фяридьевич успешно сдал экзамены в Высшей школе тренеров и продолжит обучение на курсе соискателей лицензии PRO», — сообщает официальный сайт клуба.

46-летний специалист работает в системе клуба с 2000 года. За это время он был тренером главной команды, исполнял обязанности главного тренера «Мордовии», а также возглавлял молодежную команду. Напомним, что по итогам минувшего сезона команда заняла 17-е место в турнирной таблице ФНЛ и выбыла в ПФЛ.

Мордовия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ