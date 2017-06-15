ФК «Арарат» представил клубную эмблему
Московский клуб «Арарат», который в следующем сезоне выступит в ПФЛ, завершил конкурс на лучшую клубную эмблему, который проводил среди болельщиков.
«Несмотря на то что команда появилась совсем недавно, на официальную почту клуба “Арарат” Москва было выслано свыше сотни вариантов логотипа и формы нашего клуба. Напомним, что единственным условием конкурса было выполнение логотипа в
Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и решил принять участие в жизни нашего клуба. География участников конкурса также приятно удивила. К нам поступили работы из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и др. Изначально, мы даже не рассчитывали, что в клуб придет столь большое число профессиональных работ,
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