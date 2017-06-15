ФК «Арарат» представил клубную эмблему

«Несмотря на то что команда появилась совсем недавно, на официальную почту клуба “Арарат” Москва было выслано свыше сотни вариантов логотипа и формы нашего клуба. Напомним, что единственным условием конкурса было выполнение логотипа в чёрно-жёлтых цветах, наличие льва и горы Арарат.



Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и решил принять участие в жизни нашего клуба. География участников конкурса также приятно удивила. К нам поступили работы из России, Армении, Украины, Германии, Австралии и др. Изначально, мы даже не рассчитывали, что в клуб придет столь большое число профессиональных работ, из-за чего окончательный выбор был очень сложным и вызвал немало споров», — говорится на странице «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте».

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