«Анжи-2» будет выступать в ПФЛ

В первую очередь, это связано с тем, чтобы воспитанники дагестанского футбола получили ещё один шанс для собственного роста и развития. Ранее именно в «Анжи-2» свой профессиональный путь начинали такие известные футболисты, как Будун Будунов, Гаджи Баматов, Мурад Рамазанов, Магомед Адиев и многие другие.

Главным тренером команды назначен любимец дагестанских болельщиков Арсен Акаев, чьё имя неразрывно связано с «Анжи». Помогать ему будут Вячеслав Сидорюк — в прошлом футболист махачкалинских команд «Динамо» и «Анжи» (последние годы он являлся тренером Академии «Анжи»), а также не менее опытный Магомед Аташев, работающий в системе «Анжи» со дня основания клуба.

Вчера, 13 июня, команда провела первую тренировку в рамках подготовки к сезону, который свой старт возьмёт приблизительно 20 июля. Сбор проходит на резервном поле «Анжи Арены», где, кстати, «Анжи-2» и будет принимать домашние матчи.

— Я и мои помощники благодарны руководству клуба за оказанное доверие, — сказал главный тренер «Анжи-2» Арсен Акаев в интервью официальному сайту команды. — Впереди у нас очень много работы. В нашем распоряжении имеется примерно один месяц и за этот срок тренерскому штабу нужно будет выстроить коллектив, который будет решать определенные задачи, главная из которых — подготовка резерва для основной команды.