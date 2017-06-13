Экс-игрок «Кубани» С. Давыдов перешёл в московский «Арарат»

Очередным новичком стал нападающий Сергей Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард известен в России по выступлению за московские «Торпедо» и «Динамо», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», КАМАЗ и казахстанский «Актобе».



Вместе с «Кубанью» Давыдов побеждал в ФНЛ, в составе «Рубина» выиграл Кубок и Суперкубок России. В 2013 году, играя за «Актобе», Сергей стал обладателем золотой медали чемпионата Казахстана.

Также ряды «Арарата» пополнил грузинский опорный полузащитник Ираклий Квеквескири. Ираклий выступал за «Мику» из Аштарака, в Грузии за батумское «Динамо» и «Гурию» из Ланчхути. Кроме того, на протяжении пяти лет Ираклий играл в Венгрии. Последним клубом 27-летнего Квеквескири был армянский «Алашкерт», вместе с которым футболист стал чемпионом страны.

170-сантиметровый футболист известен своей жёсткостью и неуступчивостью, удостоившись сравнений с легендарным Дженнаро Гаттузо, говорится на официальной странице «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте».