«Арарат» подписал контракты с экс-игроками «Краснодара» и «Урала»
Защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов сегодня подписали контракты с «Араратом», сообщает официальный страница столичного клуба в социальной сети «Вконтакте».
30-летний Тараканов известен по выступлениям за «Волгу», «Краснодар», новороссийский «Черноморец», московское и армавирское «Торпедо». Последний сезон Тараканов провел в нижнекамском «Нефтехимике».
31-летний Кацалапов является воспитанником волгоградского футбола, где в составе «Ротора» начинал профессиональную карьеру. Затем Александр защищал цвета «Урала», «Тюмени», московского «Торпедо», «Уфы» и «Оренбурга».
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